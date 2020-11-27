年賀状印刷に欠かせないインクジェットプリンター！ 今売れている製品TOP10 実売データ 2020/11/27 07:30 Tweet インクジェットプリンタ 「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、インクジェットプリンタの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 Colorio ホワイト EP-882AW（エプソン） 2位 PIXUS ブラック PIXUSTS8330BK（キヤノン） 3位 Colorio EW-052A（エプソン） 4位 PIXUS ホワイト PIXUSTS8330WH（キヤノン） 5位 PRIVIO DCP-J987N-W（ブラザー） 6位 Colorio EW-452A（エプソン） 7位 PIXUS ホワイト PIXUSTS3330WH（キヤノン） 8位 PIXUS ホワイト PIXUSTS8430WH（キヤノン） 9位 PIXUS ブラック PIXUSTS3330BK（キヤノン） 10位 PIXUS ブラック PIXUSTS8430BK（キヤノン） EP-882AW ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 エプソン プリンター インクジェット複合機 カラリオ EP-882AW ホワイト(白) 2019年新モデル ￥20,799 Amazonで購入する Canon プリンター A4インクジェット複合機 PIXUS TS8330 ブラック 2019年モデル ￥21,500 Amazonで購入する エプソン プリンター インクジェット複合機 カラリオ EW-052A 2019年新モデル ￥9,600 Amazonで購入する Canon プリンター A4インクジェット複合機 PIXUS TS8330 ホワイト 2019年モデル ￥24,800 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） ビールにも“ラテアート”、フードプリンター「EVEBOT」 年末商戦始まる前のインクジェットプリンタ市場 エコリカがキヤノンを提訴、報道で問い合わせに対応 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html