年賀状印刷に欠かせないインクジェットプリンター！　今売れている製品TOP10

実売データ

2020/11/27 07:30

　「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、インクジェットプリンタの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Colorio ホワイト
EP-882AW（エプソン

2位　PIXUS ブラック
PIXUSTS8330BK（キヤノン

3位　Colorio
EW-052A（エプソン）

4位　PIXUS ホワイト
PIXUSTS8330WH（キヤノン）

5位　PRIVIO
DCP-J987N-W（ブラザー

6位　Colorio
EW-452A（エプソン）

7位　PIXUS ホワイト
PIXUSTS3330WH（キヤノン）

8位　PIXUS ホワイト
PIXUSTS8430WH（キヤノン）

9位　PIXUS ブラック
PIXUSTS3330BK（キヤノン）

10位　PIXUS ブラック
PIXUSTS8430BK（キヤノン）
 
EP-882AW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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