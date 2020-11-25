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今売れてるミラーレス一眼TOP10、ニコンの新型フルサイズ機「Z 6II」が初TOP10入り　2020/11/25

実売データ

2020/11/25 07:30

　「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン

2位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
オリンパス

2位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー

4位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

5位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン

6位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

8位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

9位　α7C ズームレンズキット シルバー
ILCE-7CL(S（ソニー）

10位　Z 6II
（ニコン）
 
Z 6II


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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