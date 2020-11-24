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今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーのサウンドバーが4週連続1位　2020/11/24

実売データ

2020/11/24 12:30

　「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

3位　DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（デノン）

4位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

5位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

6位　Bose TV Speaker
（BOSE）

7位　HS214
Hisense

8位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）

9位　フロントサラウンドシステム
YAS-207(B)（ヤマハ）

10位　JBL Bar Studio
JBLBARSBLKJN（ハーマンインターナショナル
 
HT-X8500


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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