デスクトップPCランキング、NEC製が1位、2位に！　アップル製は4製品がランクイン！

実売データ

2020/11/20 18:00

　「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

2位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

4位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

5位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル

6位　iMac 3.1GHz Intel Core i5
MXWT2J/A（アップル）

7位　iMac 2.3GHz Intel Core i5
MHK03J/A（アップル）

8位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン

9位　ideacentre A340
F0ER000UJP（レノボ・ジャパン）

10位　Mac mini 3.6GHz Intel Core i3
MXNF2J/A（アップル）
 
LAVIE Home All-in-one


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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