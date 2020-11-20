デスクトップPCランキング、NEC製が1位、2位に！ アップル製は4製品がランクイン！ 実売データ 2020/11/20 18:00 Tweet デスクトップPC 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック HA370/RAB（NEC） 2位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト HA370/RAW（NEC） 3位 FMV ESPRIMO FH FMVF90E2B（富士通） 4位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック HA700/RAB（NEC） 5位 Mac mini Apple M1 MGNR3J/A（アップル） 6位 iMac 3.1GHz Intel Core i5 MXWT2J/A（アップル） 7位 iMac 2.3GHz Intel Core i5 MHK03J/A（アップル） 8位 IdeaCentre AIO350i F0EU003HJP（レノボ・ジャパン） 9位 ideacentre A340 F0ER000UJP（レノボ・ジャパン） 10位 Mac mini 3.6GHz Intel Core i3 MXNF2J/A（アップル） LAVIE Home All-in-one ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 NECパーソナル PC-HA370RAB LAVIE Home All-in-one - HA370/RAB ファインブラック ￥113,926 Amazonで購入する NECパーソナル PC-HA370RAW LAVIE Home All-in-one - HA370/RAW ファインホワイト ￥116,530 Amazonで購入する 富士通 FMVF90E2B ESPRIMO FH90/E2 オーシャンブラック ￥191,888 Amazonで購入する 最新 Apple Mac mini Apple M1 Chip (8GB RAM, 256GB SSD) ￥80,080 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） テレワークや家庭学習のおともに！ 時間の経過が一目で分かるタイマー テレワーク時に「サボっている」と思われていないか？ 20代の約半数がストレス 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html