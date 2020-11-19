今売れているノートPCトップ10！　NEC製が今売れている！

実売データ

2020/11/19 17:30

　「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

4位　FMV LIFEBOOK AH50/E3
FMVA50E3W（富士通

5位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

6位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS

7位　dynabook T6 サテンゴールド
P1T6NPEG（Dynabook

8位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

9位　LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）

10位　FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）
 
LAVIE N15


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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