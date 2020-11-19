今売れているノートPCトップ10！ NEC製が今売れている！ 実売データ 2020/11/19 17:30 Tweet ノートPC 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 LAVIE N15 ネイビーブルー N1565/AAL（NEC） 2位 LAVIE N15 パールホワイト N1565/AAW（NEC） 3位 LAVIE N15 パールホワイト N1515/AAW（NEC） 4位 FMV LIFEBOOK AH50/E3 FMVA50E3W（富士通） 5位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック FMVA42E1B1（富士通） 6位 VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136TS（ASUS） 7位 dynabook T6 サテンゴールド P1T6NPEG（Dynabook） 8位 LAVIE N15 ネイビーブルー N1515/AAL（NEC） 9位 LAVIE N15 カームレッド N1565/AAR（NEC） 10位 FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト FMVA53E2W（富士通） LAVIE N15 ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 NECパーソナル PC-N1565AAL LAVIE N15 - N1565/AAL ネイビーブルー ￥126,280 Amazonで購入する NECパーソナル PC-N1515AAW LAVIE N15 - N1515/AAW パールホワイト ￥92,000 Amazonで購入する 【公式】 富士通 ノートパソコン FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/D3 (Windows 10 Home/15.6型ワイド液晶/Core i7/8GBメモリ/約1TB HDD/スーパーマルチドライブ/Office Home and Business 2019/プレミアムホワイト)AZ_WA1D3_Z293/富士通WEB MART専用モデル ￥115,400 Amazonで購入する ASUS オフィス付きノートパソコン VivoBook 15 (Ryzen™ 7 3700U/ 8GB・SSD 512GB / 15.6インチ / FHD(1920 × 1080) / トランスペアレントシルバー / Microsoft Office Home and Business 2019【日本正規代理店品】【あんしん保証】X512DA-BQ1136TS/A ￥98,780 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） デザインも機能も独自の魅力が満載！ HUAWEI MateBook最新モデル ゲーミングPC“No.1”メーカーが手掛けるビジネスPCとは？ 5つのスタイルで使えるプレミアムノートPC「dynabook V8・V6」など、12機種20モデル 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html