  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • ワイヤレス充電器、iPhone 12の発売で売れ筋に変化！　ワイヤレス充電器週間売れ筋ランキングTOP10

ワイヤレス充電器、iPhone 12の発売で売れ筋に変化！　ワイヤレス充電器週間売れ筋ランキングTOP10

実売データ

2020/11/19 12:30

　「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、ワイヤレス充電器の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　MagSafe充電器
MHXH3AM/A（アップル

2位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA02BK（エレコム

3位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA03XBK（エレコム）

4位　TypeC/PD入力 Qi規格対応ワイヤレス充電器(10W/5W・卓上) ブラック
W-QA14BK（エレコム）

5位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ホワイトフェイス
W-QA03XWF（エレコム）

6位　Air Voltage ブラック
WP-PD21BK（マクセル

7位　Quick Charge 2.0対応 最大10Wで急速充電 卓上スタンド型 Qi ワイヤレス充電器スタンド ホワイト OWL-QI10W04-WH（オウルテック

8位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W・2枚コイル・スタンドタイプ) ブラック
W-QS05BK（エレコム）

9位　ワイヤレス充電パッド-乗せるだけで急速充電- ホワイト
AWJ-PD6 WH（エアージェイ）

10位　メタル筐体 Qi規格対応ワイヤレス充電器(10W/5W・卓上) シルバー
W-QA11SV（エレコム）
 
MHXH3AM/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 