ワイヤレス充電器、iPhone 12の発売で売れ筋に変化！ ワイヤレス充電器週間売れ筋ランキングTOP10 実売データ 2020/11/19 12:30 Tweet モバイルバッテリ・充電器 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、ワイヤレス充電器の実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 MagSafe充電器 MHXH3AM/A（アップル） 2位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック W-QA02BK（エレコム） 3位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック W-QA03XBK（エレコム） 4位 TypeC/PD入力 Qi規格対応ワイヤレス充電器(10W/5W・卓上) ブラック W-QA14BK（エレコム） 5位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ホワイトフェイス W-QA03XWF（エレコム） 6位 Air Voltage ブラック WP-PD21BK（マクセル） 7位 Quick Charge 2.0対応 最大10Wで急速充電 卓上スタンド型 Qi ワイヤレス充電器スタンド ホワイト OWL-QI10W04-WH（オウルテック） 8位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W・2枚コイル・スタンドタイプ) ブラック W-QS05BK（エレコム） 9位 ワイヤレス充電パッド-乗せるだけで急速充電- ホワイト AWJ-PD6 WH（エアージェイ） 10位 メタル筐体 Qi規格対応ワイヤレス充電器(10W/5W・卓上) シルバー W-QA11SV（エレコム） MHXH3AM/A ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 エレコム ワイヤレス充電器 Qi ワイヤレスチャージャー 置くだけ充電 microUSB接続 Qi正規認証品 【iPhone & Galaxy & Xperia 5Wモデル対応】 ブラック W-QA03XBK ￥1,600 Amazonで購入する エレコム ワイヤレス充電器 Qi対応 [最大出力10W (Galaxy 10W / iPhone 他 5W) ] 卓上 メタル筐体 シルバー W-QA11SV ￥3,291 Amazonで購入する Apple MagSafe充電器 ￥4,950 Amazonで購入する ワイヤレス充電器 2台セット Qi認証済み 急速 ワイヤレス充電 充電パット / スタンド 10W/7.5W/5W 無線 Pad & Stand ワイヤレス チャージャー iPhone 12 / 12 Pro / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XR / XS Max/ XS/ X / SE（第2世代）/ 8/ 8 Plus、Apple AirPods 2、Sony Xperia XZ3/XZ2 Premium/XZ2、 Galaxy Buds、Galaxy S20/S10/Note 10/S9/S8/Note 10/9/S7/S7 Edge、LGその他Qi機種対応 ￥2,999 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 「スマホ一つでオンラインで行政手続き」 まずは2022年にAndroid端末で 新iPhone購入前に知っておきたい！ 今さら聞けないiOS 14の便利機能8選 きっと売れる、でも使う人を選ぶ5Gスマホ「iPhone 12 mini」レビュー 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html