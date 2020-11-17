今売れてるホームシアターシステムTOP10、デノンのサウンドバーがTOP3入り 2020/11/17 実売データ 2020/11/17 07:30 Tweet ホームシアターシステム 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 サウンドバー HT-X8500（ソニー） 2位 フロントサラウンドシステム YAS-109(B)（ヤマハ） 3位 DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー DHT-S216(K)（デノン） 4位 サウンドバー HT-G700（ソニー） 5位 Bose TV Speaker （BOSE） 6位 HS214 （Hisense） 6位 ホームシアターシステム チャコールブラック HT-S200F(B)（ソニー） 8位 フロントサラウンドシステム YAS-209(B)（ヤマハ） 9位 JBL Bar Studio JBLBARSBLKJN（ハーマンインターナショナル） 10位 フロントサラウンドシステム YAS-207(B)（ヤマハ） DHT-S216(K) ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 ソニー サウンドバー デュアルサブウーファー内蔵 4K HDR HDMI付属 Dolby Atmos DTS:X (オンラインライブやゲームにもお勧め)Bluetooth 対応 HT-X8500 ￥35,409 Amazonで購入する ヤマハ サウンドバー Alexa搭載 HDMI DTS Virtual:X Bluetooth対応 YAS-109(B) ￥22,660 Amazonで購入する デノン Denon DHT-S216 サウンドバー DTS Virtual X/Bluetooth対応 ブラック DHT-S216K ￥22,273 Amazonで購入する ソニー サウンドバー 3.1ch 4K HDR HDMI付属 Dolby Atmos DTS:X Bluetooth 対応 HT-G700 ￥54,234 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） ホームシアターシステム市場、販売数量で過去2年を上回る動き 2020年上半期のテレビCM、新型コロナで放送回数・時間ともに大幅減少 映画好きのための月額動画配信サービス「WATCHA」、今だけ31日間視聴無料 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html