今売れてるホームシアターシステムTOP10、デノンのサウンドバーがTOP3入り　2020/11/17

実売データ

2020/11/17 07:30

　「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

3位　DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（デノン）

4位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

5位　Bose TV Speaker
（BOSE）

6位　HS214
Hisense

6位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

9位　JBL Bar Studio
JBLBARSBLKJN（ハーマンインターナショナル

10位　フロントサラウンドシステム
YAS-207(B)（ヤマハ）
 
DHT-S216(K)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 