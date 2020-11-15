マルチに使えるタブレット端末！ 11月2日～8日でもっとも売れた製品TOP10 実売データ 2020/11/15 19:00 Tweet タブレット端末 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、タブレットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 10.2インチiPad Wi-Fi 32GB スペースグレイ MYL92J/A（アップル） 2位 10.2インチiPad Wi-Fi 32GB シルバー MYLA2J/A（アップル） 3位 10.9インチiPad Air Wi-Fi 64GB スペースグレイ MYFM2J/A（アップル） 4位 10.9インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ MYFT2J/A（アップル） 5位 10.9インチiPad Air Wi-Fi 64GB グリーン MYFR2J/A（アップル） 6位 10.9インチiPad Air Wi-Fi 64GB シルバー MYFN2J/A（アップル） 7位 10.2インチiPad Wi-Fi 128GB スペースグレイ MYLD2J/A（アップル） 8位 10.2インチiPad Wi-Fi 32GB ゴールド MYLC2J/A（アップル） 9位 MediaPad T5 Wi-Fi 32GB Black AGS2-W09/32G Black（Huawei Technologies） 10位 11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB スペースグレイ MY232J/A（アップル） 10.2インチiPad ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 最新 Apple iPad (10.2インチ, Wi-Fi, 32GB) - スペースグレイ (第8世代) ￥38,280 Amazonで購入する 最新 Apple iPad Air (10.9インチ, Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ (第4世代) ￥69,080 Amazonで購入する 最新 Apple iPad Air (10.9インチ, Wi-Fi, 64GB) - グリーン (第4世代) ￥69,080 Amazonで購入する 最新 Apple iPad Air (10.9インチ, Wi-Fi, 64GB) - シルバー (第4世代) ￥69,080 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） スマホの平均画面サイズ、12年で1.6倍に タブレット化進む？ iPadの高さが伸縮アームで調節できる、サンワサプライの「タブレットスタンド」 第8世代のiPadがさっそく上位に！ 9月のタブレット市場販売動向 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html