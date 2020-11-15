マルチに使えるタブレット端末！　11月2日～8日でもっとも売れた製品TOP10

実売データ

2020/11/15 19:00

　「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、タブレットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　10.2インチiPad Wi-Fi 32GB スペースグレイ
MYL92J/Aアップル

2位　10.2インチiPad Wi-Fi 32GB シルバー
MYLA2J/A（アップル）

3位　10.9インチiPad Air Wi-Fi 64GB スペースグレイ
MYFM2J/A（アップル）

4位　10.9インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MYFT2J/A（アップル）

5位　10.9インチiPad Air Wi-Fi 64GB グリーン
MYFR2J/A（アップル）

6位　10.9インチiPad Air Wi-Fi 64GB シルバー
MYFN2J/A（アップル）

7位　10.2インチiPad Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MYLD2J/A（アップル）

8位　10.2インチiPad Wi-Fi 32GB ゴールド
MYLC2J/A（アップル）

9位　MediaPad T5 Wi-Fi 32GB Black
AGS2-W09/32G Black（Huawei Technologies

10位　11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MY232J/A（アップル）
 
10.2インチiPad

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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