液晶モニター、今売れている製品は！　液晶モニター週間売れ筋ランキング

実売データ

2020/11/14 18:00

　「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、液晶モニターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　デルSE2416H（デル）
2位　ZOWIE XL2411P（BenQジャパン
3位　VG258QR（ASUS
4位　GW2283（BenQジャパン）
5位　EX-LDH241DB（IOデータ機器）
6位　GW2480（BenQジャパン）
7位　VP228HE（ASUS）
8位　VP248H（ASUS）
9位　KH220V（IOデータ機器）
10位 MOBIUZ EX2510（BenQジャパン）
 
デルSE2416H


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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