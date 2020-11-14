液晶モニター、今売れている製品は！ 液晶モニター週間売れ筋ランキング 実売データ 2020/11/14 18:00 Tweet 液晶ディスプレイ 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、液晶モニターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 デルSE2416H（デル） 2位 ZOWIE XL2411P（BenQジャパン） 3位 VG258QR（ASUS） 4位 GW2283（BenQジャパン） 5位 EX-LDH241DB（IOデータ機器） 6位 GW2480（BenQジャパン） 7位 VP228HE（ASUS） 8位 VP248H（ASUS） 9位 KH220V（IOデータ機器） 10位 MOBIUZ EX2510（BenQジャパン） デルSE2416H ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 【Amazon.co.jp 限定】Dell モニター 23.8インチ SE2416H(3年間交換保証/CIE1976 84%/広視野角/フレームレス/フルHD/IPS非光沢/HDMI,D-Sub15ピン) ￥11,980 Amazonで購入する BenQ ゲーミングモニター 24インチ 144Hz 1ms ブルーライト軽減 ZOWIE XL2411P フルHD HDMI DisplayPort DVI端子 ディスプレイ ￥23,620 Amazonで購入する ASUSゲーミングモニター 24.5インチ VG258QR 0.5ms 165Hz スリムベゼル G-SYNC Compatible FreeSync HDMI DP DVI高さ調整 縦回転 3年保証 ￥26,182 Amazonで購入する BenQ モニター ディスプレイ GW2283 (21.5インチ/フルHD/IPS/ウルトラスリムベゼル/輝度自動調整(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/スピーカー付き) ￥10,909 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） ロボロビンのディスプレイスタンドが50％オフ、在宅勤務であると便利 オーバードライブ機能で0.4msの高速応答を実現！240Hz対応ゲーミングモニター「GigaCrysta」登場 世界初、パネルと並行に映像を出現させる空中タッチディスプレイ 凸版印刷が開発 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735