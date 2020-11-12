テレワーク需要でネットワーク環境整備で無線LANルーターが売れている！ 週間無線LANルーター売れ筋TOP10 実売データ 2020/11/12 12:30 Tweet 無線LAN 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー） 2位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps WSR-1166DHPL2（バッファロー） 3位 無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック WSR-2533DHP3-BK（バッファロー） 4位 Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4（NEC） 5位 Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2（NEC） 6位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー） 7位 Aterm WX3000HP PA-WX3000HP（NEC） 8位 Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4（NEC） 9位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+573Mbps AirStation ブラック WSR-1800AX4-BK（バッファロー） 10位 Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター ブラック WRC-2533GS2-B（エレコム） WSR-2533DHPL2-BK ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-2533DHPL2/NB 11ac ac2600 1733+800Mbps IPv6対応 デュアルバンド 4LDK 3階建向け 簡易パッケージ テレワーク【iPhone12/11/iPhone SE(第二世代) メーカー動作確認済み】 ￥7,960 Amazonで購入する BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-1166DHPL2/N 11ac ac1200 866+300Mbps IPv6対応 デュアルバンド 3LDK 2階建向け 簡易パッケージ テレワーク 日本メーカー 【iPhone12/11/iPhone SE(第二世代) メーカー動作確認済み】 ￥3,980 Amazonで購入する バッファロー 11ac対応 1733＋800Mbps 無線LANルータ（ブラック）（親機単体） WSR-2533DHP3-BK ￥8,800 Amazonで購入する NEC 無線ルータ PA-WG1200HS4-G86 ￥4,569 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） バッファロー、Wi-Fi6対応無線LANルーター 4ストリーム対応ハイパワーアンテナ搭載 Raspberry Pi 4組み込みのキーボード型PC、スイッチサイエンスが販売へ 気の緩みか、慣れか？テレワーク率が24％に低下、LINEリサーチ調べ 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html