今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニーとパナの55型が同率1位に　2020/11/11

実売データ

2020/11/11 07:30

　「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　BRAVIA KJ-55A8H（ソニー
1位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック
3位　VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
4位　BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）
5位　4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ
6位　VIERA TH-55HZ2000（パナソニック）
7位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
8位　BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
9位　REGZA 55X9400（東芝
10位 OLED TV OLED55B9PJA（LGエレクトロニクス
 
KJ-55A8H（左）、TH-55HZ1000（右）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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