今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニーとパナの55型が同率1位に 2020/11/11 実売データ 2020/11/11 07:30 Tweet 液晶テレビ 有機ELテレビ 「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー） 1位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック） 3位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック） 4位 BRAVIA KJ-55A9G（ソニー） 5位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ） 6位 VIERA TH-55HZ2000（パナソニック） 7位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー） 8位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー） 9位 REGZA 55X9400（東芝） 10位 OLED TV OLED55B9PJA（LGエレクトロニクス） KJ-55A8H（左）、TH-55HZ1000（右） ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 ソニー 55V型 有機EL テレビ ブラビア KJ-55A8H 4Kチューナー 内蔵 Android TV (2020年モデル) ￥224,980 Amazonで購入する パナソニック 55V型 4Kダブルチューナー内蔵 有機EL テレビ VIERA TH-55GZ1000 Dolby Atmos(R)対応 ￥184,800 Amazonで購入する パナソニック 55V型 4Kダブルチューナー内蔵 有機EL テレビ VIERA TH-55HZ1800 4K イネーブルドスピーカー搭載 首振り転倒防止スタンド搭載 2020年モデル ￥234,909 Amazonで購入する ソニー 55V型 有機EL テレビ ブラビア KJ-55A9G 4Kチューナー内蔵 Android TV機能搭載 Works with Alexa対応 2019年モデル ￥244,500 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） テレビが最も信用できる35.5％、「動画」は4.4％だが…… 4Kテレビはまだ売れてる？ 巣ごもり需要は次の段階へ パナソニックから、「4Kビエラ」の液晶テレビ3機種、有機ELテレビ2機種 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html