今売れてるiPhone 12/12Pro対応スマホ保護シートTOP10、ソフトバンク製ガラスフィルムが2週連続1位 2020/11/10 実売データ 2020/11/10 12:30 Tweet スマートフォン保護シート 「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、iPhone12 12Pro対応スマホ保護シートの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 極薄保護ガラス for iPhone 12 Pro / iPhone 12 SB-I002-PFGA/SM（ソフトバンク） 2位 iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス TR-IP20M-G3-CCBK（トリニティ） 3位 iPhone 12/12 Pro フィルム ガラスライク PM-A20BFLGL（エレコム） 4位 iPhone 12/12 Pro用ガラスフィルム 10H 光沢 ソーダガラス RT-P27F/SCG（レイ・アウト） 5位 iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] ブルーライト低減 複合フレームガラス TR-IP20M-G3-BCCCBK（トリニティ） 6位 High Grade Glass Screen Protector for iPhone 12/12 Pro 透明クリア DG-IP20MG2F（ディーフ） 7位 iPhone 12/12 Pro ガラスフィルム 10H ブルーライトカット ソーダガラス RT-P27F/SMG（レイ・アウト） 8位 iPhone 12/12 Pro ガラスフィルム PM-A20BFLGG（エレコム） 9位 iPhone 12 / 12 Pro フルクリア 高透明 画面保護強化ガラス TR-IP20M-GL-CC（トリニティ） 10位 iPhone 6.1インチ 保護ガラス ガラスパネル 光沢 0.33mm GP2574IP061（テレホンリース） SB-I002-PFGA/SM ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 Simplism シンプリズム iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック TR-IP20M-G3-CCBK ￥1,870 Amazonで購入する エレコム iPhone 12 / 12 Pro フィルム ガラスライク 0 PM-A20BFLGL ￥981 Amazonで購入する iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム 10H 光沢 ソーダガラス ￥1,210 Amazonで購入する Simplism シンプリズム iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック TR-IP20M-G3-BCCCBK ￥2,200 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 上品かつ高級感を重視したい人向け、iPhone12シリーズ専用ケース サムライワークス、新端末iPhone12に対応の「超耐衝撃」スマホケース iPhone12/12 Proの発売3日間の売れ行き、3機種同時発売だった前年に迫る 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html