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今売れてるiPhone 12/12Pro対応スマホ保護シートTOP10、ソフトバンク製ガラスフィルムが2週連続1位　2020/11/10

実売データ

2020/11/10 12:30

　「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、iPhone12 12Pro対応スマホ保護シートの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　極薄保護ガラス for iPhone 12 Pro / iPhone 12
SB-I002-PFGA/SM（ソフトバンク

2位　iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス
TR-IP20M-G3-CCBK（トリニティ

3位　iPhone 12/12 Pro フィルム ガラスライク
PM-A20BFLGL（エレコム

4位　iPhone 12/12 Pro用ガラスフィルム 10H 光沢 ソーダガラス
RT-P27F/SCG（レイ・アウト）

5位　iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] ブルーライト低減 複合フレームガラス
TR-IP20M-G3-BCCCBK（トリニティ）

6位　High Grade Glass Screen Protector for iPhone 12/12 Pro 透明クリア
DG-IP20MG2F（ディーフ）

7位　iPhone 12/12 Pro ガラスフィルム 10H ブルーライトカット ソーダガラス
RT-P27F/SMG（レイ・アウト）

8位　iPhone 12/12 Pro ガラスフィルム
PM-A20BFLGG（エレコム）

9位　iPhone 12 / 12 Pro フルクリア 高透明 画面保護強化ガラス
TR-IP20M-GL-CC（トリニティ）

10位　iPhone 6.1インチ 保護ガラス ガラスパネル 光沢 0.33mm
GP2574IP061（テレホンリース）
 
SB-I002-PFGA/SM


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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