　「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、iPhone12 12Pro対応スマホケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
PM-A20BHVCCR（エレコム）

2位　iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP20M-TT-CL（トリニティ）

3位　[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック
41-907-921968（Hamee）

4位　iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 極み
PM-A20BUCTCR（エレコム）

5位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック PM-A20BTSLFCBK（エレコム）

6位　iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
5770IP061TP（テレホンリース）

7位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き ブラック PM-A20BTSLFCRBK（エレコム）

8位　iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 薄型 クリア
PM-A20BUCUCR（エレコム）

9位　iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
RT-P27CC14/CBM（レイ・アウト）

10位　iPhone 12/12 Pro用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P27ELC1/BR（レイ・アウト）
 
iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。