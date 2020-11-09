iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、iPhone12 12Pro対応スマホケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリアPM-A20BHVCCR（エレコム）2位 iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケースTR-IP20M-TT-CL（トリニティ）3位 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック41-907-921968（Hamee）4位 iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 極みPM-A20BUCTCR（エレコム）5位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック PM-A20BTSLFCBK（エレコム）6位 iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア5770IP061TP（テレホンリース）7位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き ブラック PM-A20BTSLFCRBK（エレコム）8位 iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 薄型 クリアPM-A20BUCUCR（エレコム）9位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラックRT-P27CC14/CBM（レイ・アウト）10位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッドRT-P27ELC1/BR（レイ・アウト）