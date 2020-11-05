1位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
PM-A20BHVCCR（エレコム）
2位 iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP20M-TT-CL（トリニティ）
3位 iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
5770IP061TP（テレホンリース）
4位 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック
41-907-921968（Hamee）
5位 iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 極み
PM-A20BUCTCR（エレコム）
6位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック PM-A20BTSLFCBK（エレコム）
7位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
RT-P27CC14/CBM（レイ・アウト）
8位 iPhone 6.1インチ 背面ケース 薄型TPUケース CL 0.8mm
5772IP061TP（テレホンリース）
9位 iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 薄型 クリア
PM-A20BUCUCR（エレコム）
10位 iPhone 12/12 Pro ハード ケース 極み
PM-A20BPVKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。