　「BCNランキング」2020年10月5日から11日の日次集計データによると、マザーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　SocketAM4 AMD B450
B450 GAMING PLUS MAX（MSI）

2位　Socket1200 Intel Z490
ROG STRIX Z490-F GAMING（ASUS）

3位　SocketAM4 AMD B450
B450M Pro4（ASRock）

4位　SocketAM4 AMD B550
TUF GAMING B550-PLUS（ASUS）

5位　Socket1200 Intel B460
B460M Pro4（ASRock）

6位　SocketAM4 AMD B450
TUF B450M-PLUS GAMING（ASUS）

7位　SocketAM4 AMD B450
B450 Steel Legend（ASRock）

8位　Socket1150 Intel B85
B85M-G（ASUS）

9位　Socket1200 Intel Z490
TUF GAMING Z490-PLUS（ASUS）

10位　SocketAM4 AMD A320
A320M-HDV R4.0（ASRock）
 
B450 GAMING PLUS MAX


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。