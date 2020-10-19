1位 SocketAM4 AMD B450
B450 GAMING PLUS MAX（MSI）
2位 Socket1200 Intel Z490
ROG STRIX Z490-F GAMING（ASUS）
3位 SocketAM4 AMD B450
B450M Pro4（ASRock）
4位 SocketAM4 AMD B550
TUF GAMING B550-PLUS（ASUS）
5位 Socket1200 Intel B460
B460M Pro4（ASRock）
6位 SocketAM4 AMD B450
TUF B450M-PLUS GAMING（ASUS）
7位 SocketAM4 AMD B450
B450 Steel Legend（ASRock）
8位 Socket1150 Intel B85
B85M-G（ASUS）
9位 Socket1200 Intel Z490
TUF GAMING Z490-PLUS（ASUS）
10位 SocketAM4 AMD A320
A320M-HDV R4.0（ASRock）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。