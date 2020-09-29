1位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
2位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
3位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
4位 LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）
5位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）
6位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
8位 LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）
9位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
10位 LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。