　「BCNランキング」2020年8月24日から30日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）

2位　E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）

3位　Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）

4位　IdeaPad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）

5位　LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）

6位　ZenBook 14 UM431DA
UM431DA-AM045TS（ASUS）

7位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

8位　Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）

9位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136T（ASUS）

10位　Gateway NE575
NE575-A58Y/F（日本エイサー）
 
E203MA-4000G2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。