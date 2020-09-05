1位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
2位 E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）
3位 Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）
4位 IdeaPad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）
5位 LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）
6位 ZenBook 14 UM431DA
UM431DA-AM045TS（ASUS）
7位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
8位 Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）
9位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136T（ASUS）
10位 Gateway NE575
NE575-A58Y/F（日本エイサー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。