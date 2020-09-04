　「BCNランキング」2020年8月24日から30日の日次集計データによると、外付SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）

2位　SSPH-UT 480GB スモーキーブラック
SSPH-UT480K（IOデータ機器）

3位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（SanDisk）

4位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

5位　SSPH-UA 500GB
SSPH-UA500N/E（IOデータ機器）

6位　SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）

7位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム）

8位　SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）

9位　Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（SanDisk）

10位　SSPH-UT 480GB ワインレッド
SSPH-UT480R（IOデータ機器）
 
SSD-PG1.0U3-B/NL


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。