　「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Wireless Keyboard K270
（ロジクール）

2位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

3位　Wireless Keyboard K275
（ロジクール）

4位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
（ロジクール）

5位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

6位　Wireless Combo MK275
（ロジクール）

7位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

8位　Wireless Keyboard K230
（ロジクール）

9位　Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）

10位　Wireless Combo MK270
（ロジクール）

10位　Microsoft Sculpt Ergonomic Keyboard For Business
5KV-00006（マイクロソフト）
 
TK-FDM063BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 