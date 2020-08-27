1位 FMV LIFEBOOK UH90/D2
FMVU90D2B（富士通）
2位 E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）
3位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
4位 dynabook G6 パールホワイト
P1G6MPBW（Dynabook）
5位 LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM750/SAL（NEC）
6位 E203MA パールホワイト
E203MA-4000W2（ASUS）
7位 dynabook G7
P1G7JPBL（Dynabook）
8位 FMV LIFEBOOK UH75/D2 ガーネットレッド
FMVU75D2R（富士通）
8位 dynabook G5
P1G5JPBL（Dynabook）
10位 LAVIE Pro Mobile
PM950/SAL（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。