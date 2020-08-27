　「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、軽量ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV LIFEBOOK UH90/D2
FMVU90D2B（富士通）

2位　E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）

3位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

4位　dynabook G6 パールホワイト
P1G6MPBW（Dynabook）

5位　LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM750/SAL（NEC）

6位　E203MA パールホワイト
E203MA-4000W2（ASUS）

7位　dynabook G7
P1G7JPBL（Dynabook）

8位　FMV LIFEBOOK UH75/D2 ガーネットレッド
FMVU75D2R（富士通）

8位　dynabook G5
P1G5JPBL（Dynabook）

10位　LAVIE Pro Mobile
PM950/SAL（NEC）
 
E203MA-4000G2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。