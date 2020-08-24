8月10日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro」が連続27週目の首位を獲得した。上位6製品はアップルとソニーが占めている。初めてTOP10入りしたのが、10位のJVCケンウッド「HA-ET45T-B」。6月発売の製品で、イヤーフックを取り外せるのが特徴だ。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
8位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）
9位 Soundcore Life Note Black
A3908N11（Anker）
10位 ワイヤレススポーツヘッドホン ブラック
HA-ET45T-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。