　「BCNランキング」2020年8月10日から16日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　8月10日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro」が連続27週目の首位を獲得した。上位6製品はアップルとソニーが占めている。初めてTOP10入りしたのが、10位のJVCケンウッド「HA-ET45T-B」。6月発売の製品で、イヤーフックを取り外せるのが特徴だ。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

6位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

8位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）

9位　Soundcore Life Note Black
A3908N11（Anker）

10位　ワイヤレススポーツヘッドホン ブラック
HA-ET45T-B（JVCケンウッド）
 
HA-ET45T-B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 