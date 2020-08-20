1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C310(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C200(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WI-C310(W)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。