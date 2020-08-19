　「BCNランキング」2020年上半期の集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）

2位　LAVIE Desk All-in-one
DA770/MAB（NEC）

3位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）

4位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）

5位　ideaCentre A340
F0E6008FJP（レノボ・ジャパン）

6位　iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRQY2J/A（アップル）

7位　iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRT42J/A（アップル）

8位　iMac 3.6GHz Intel Core i3
MRT32J/A（アップル）

9位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

10位　LAVIE Desk All-in-one
DA370/MAB（NEC）
 
LAVIE Desk All-in-one


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 