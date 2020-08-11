1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 SSD 860 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-76Q1T0B（SAMSUNG）
3位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
4位 SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）
5位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
6位 WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
7位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
8位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 250GB
WDS250G2B0A（WesternDigital）
9位 Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（SanDisk）
10位 Ultra 3D SSD 1TB
SDSSDH3-1T00-G25（SanDisk）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。