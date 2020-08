D5600WZ

*「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。

「BCNランキング」2020年7月27日から8月2日の日次集計データによると、一眼レフカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 D5600 ダブルズームキットD5600WZ(ニコン)2位 EOS Kiss X9i ダブルズームキットKISSX9I-WKIT(キヤノン)3位 EOS Kiss X10 ダブルズームキット ブラックKISSX10BK-WKIT(キヤノン)4位 D3500 ダブルズームキットD3500WZ(ニコン)5位 D3500 18-55 VR レンズキットD3500LK(ニコン)6位 EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット ブラックKISSX10BK-1855ISSTMLK(キヤノン)7位 EOS Kiss X10i ダブルズームキットEOSKISSX10I-WKIT(キヤノン)8位 D7500 18-140 VR レンズキットD7500LK18-140(ニコン)9位 EOS Kiss X10 ボディー ブラックKISSX10BK-BODY(キヤノン)10位 EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキットEOS80D18135ISUSMLK(キヤノン)10位 EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキットEOS90D18135ISUSMLK(キヤノン)