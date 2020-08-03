　「BCNランキング」2020年7月20日から26日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

7位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

8位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）

9位　MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）

10位　Empower Lifestyle ブラック
TW-E3A(B)（ヤマハ）
 
AirPods Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。