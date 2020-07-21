1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）
4位 SSD 860 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-76Q1T0B（SAMSUNG）
5位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
6位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
7位 WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
8位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
9位 Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（SanDisk）
10位 Crucial P1 1TB
CT1000P1SSD8（Micron Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。