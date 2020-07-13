　「BCNランキング」2020年6月29日から7月5日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）

2位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）

3位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRSBK（エレコム）

4位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）

5位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）

6位　3ボタン Bluetooth IRマウス ブラック
M-BT12BRBK（エレコム）

7位　Wireless Mouse M546 ダークナイト
（ロジクール）

8位　M585 MULTI-DEVICE Mouse グラファイト コントラスト
（ロジクール）

9位　M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
（ロジクール）

10位　M331 SILENT PLUS Wireless Mouse ブラック
（ロジクール）
 
M-IR07DRBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 