　「BCNランキング」2020年6月8日から14日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）

2位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）

3位　M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220GR（ロジクール）

4位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRSBK（エレコム）

5位　PRO WIRELESS GAMING MOUSE
G-PPD-002WL（ロジクール）

6位　Bluetooth Mouse m557 グレー
M557GR（ロジクール）

7位　3ボタン Bluetooth IRマウス ブラック
M-BT12BRBK（エレコム）

8位　M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse グラファイト トーナル
M590GT（ロジクール）

9位　Magic Mouse 2 シルバー
MLA02J/A（アップル）

10位　PEBBLE M350 グラファイト
M350GR(log)（ロジクール）
 
G703h


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。