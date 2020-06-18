1位 USB Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-C10L-6400WF（エレコム）
2位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）
3位 モバイルバッテリー ホワイト
DE-M01L-6400WH（エレコム）
4位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M04L-3200WF（エレコム）
5位 モバイルバッテリー Pile one ホワイト
DE-M07-N6030WH（エレコム）
6位 モバイルバッテリー ブラック
DE-M01L-6400BK（エレコム）
7位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M01L-6400WF（エレコム）
8位 10000mAh PD / QC3.0対応モバイルバッテリー
TMBPD-10K（テック）
9位 PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-C6700PWH（マクセル）
10位 PSE認証適合品 モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CW5200PWH（マクセル）
10位 USB Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー ブラック
DE-C10L-6400BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。