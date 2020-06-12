1位 LAVIE Note Standard カームホワイト
NS600/RAW（NEC）
2位 FMV LIFEBOOK AH ブライトブラック
FMVA53D3B（富士通）
3位 LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）
3位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
5位 MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MXK32J/A（アップル）
6位 LAVIE Note Standard カームブラック
NS600/RAB（NEC）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MWTL2J/A（アップル）
9位 MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWP42J/A（アップル）
10位 FMV LIFEBOOK AH プレミアムホワイト
FMVA53D3W（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。