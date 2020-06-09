1位 Wireless Combo MK275
（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
（ロジクール）
3位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
（ロジクール）
4位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK270
（ロジクール）
6位 Bluetooth薄型ミニキーボード ブラック
TK-FBP100BK（エレコム）
7位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
（ロジクール）
8位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
9位 Wireless Combo MK345
（ロジクール）
10位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。