　「BCNランキング」2020年5月4日から10日の日次集計データによると、Bluetoothイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C310(B)（ソニー）

5位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C200(B)（ソニー）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

7位　A2DP対応Bluetoothヘッドセット ブラック
LBT-HS20MMPBK（エレコム）

8位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

9位　Powerbeats3 Wirelessイヤフォン ブラック
ML8V2（Beats Electronics）

10位　ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WI-C200(W)（ソニー）
 
MWP22J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 