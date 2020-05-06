　「BCNランキング」2020年4月20日から26日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

3位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）

4位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

5位　FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）

6位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

7位　α6400 ボディ ブラック
ILCE-6400(B)（ソニー）

8位　EOS R ボディ
EOSR（キヤノン）

9位　α6400 パワーズームレンズキット ブラック
ILCE-6400L(B)（ソニー）

10位　EOS M100 ダブルズームキット ホワイト
EOSM100WH-WZK（キヤノン）
 
E-PL9 EZ ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾞｰﾑｷｯﾄ(WHT)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 