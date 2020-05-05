　「BCNランキング」2020年4月20日から26日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード
TK-FDM063TBK（エレコム）

2位　Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）

3位　Wireless Keyboard K275
（ロジクール）

4位　Wireless Keyboard K230
（ロジクール）

5位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
（ロジクール）

6位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
（ロジクール）

7位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

8位　Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）

9位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

10位　Wireless Keyboard K360r
（ロジクール）
 
TK-FDM063TBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 