　「BCNランキング」2020年4月13日から19日の日次集計データによると、液晶モニター(上位5機種）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VP228HE（ASUS）
2位　KH240V（IOデータ機器）
3位　EX-LDH241DB（IOデータ機器）
4位　241E1D/11（フィリップス）
5位　デルSE2216H（デル）
 
VP228HE


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 