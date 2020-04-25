テレワーク需要で売れている液晶モニター！ 今売れているTOP5製品は？ 実売データ 2020/04/25 09:00 Tweet 液晶ディスプレイ 「BCNランキング」2020年4月13日から19日の日次集計データによると、液晶モニター(上位5機種）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 VP228HE（ASUS） 2位 KH240V（IOデータ機器） 3位 EX-LDH241DB（IOデータ機器） 4位 241E1D/11（フィリップス） 5位 デルSE2216H（デル） VP228HE ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 4月第2週は前年比145％、「緊急事態」のテレワーク特需でPCが2週連続で急増 エヴァンゲリオンとエディオンが「家電補完計画」始動！限定コラボ商品を順次販売へ 【レビュー】BenQのプロ向け写真編集モニター「SW321C」、高スペックでも超コスパ 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html