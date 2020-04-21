　「BCNランキング」2020年4月6日から12日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Keyboard K270
（ロジクール）

2位　Wireless Keyboard K275
（ロジクール）

3位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード
TK-FDM063TBK（エレコム）

4位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

5位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

6位　無線フルキーボード ブラック
TK-FDM106TBK（エレコム）

7位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

8位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
（ロジクール）

9位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

10位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
 
K380BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。