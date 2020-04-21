1位 Wireless Keyboard K270
（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
（ロジクール）
3位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード
TK-FDM063TBK（エレコム）
4位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）
5位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
6位 無線フルキーボード ブラック
TK-FDM106TBK（エレコム）
7位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
8位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
（ロジクール）
9位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
10位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。