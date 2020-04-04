1位 SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）
2位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
3位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
4位 SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
5位 SSD 860 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-76Q1T0B（SAMSUNG）
6位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
7位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 250GB
WDS250G2B0A（WesternDigital）
8位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
9位 HP SSD S700 2.5 250GB
2DP98AA#UUF（HP）
10位 CG3VX 480GB
CSSD-S6B480CG3VX（シー・エフ・デー販売）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。