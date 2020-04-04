　「BCNランキング」2020年3月23日から29日の日次集計データによると、SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD 860 EVO 500GB
     MZ-76E500B（SAMSUNG）

2位　Crucial MX500 SSD 500GB
     CT500MX500SSD1（Micron Technology）

3位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
     WDS500G2B0A（WesternDigital）

4位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
     SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）

5位　SSD 860 QVO 2.5 SATA III 1TB
     MZ-76Q1T0B（SAMSUNG）

6位　Crucial MX500 SSD 1TB
     CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

7位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 250GB
     WDS250G2B0A（WesternDigital）

8位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
     WDS100T2B0A（WesternDigital）

9位　HP SSD S700 2.5 250GB
     2DP98AA#UUF（HP）

10位　CG3VX 480GB
      CSSD-S6B480CG3VX（シー・エフ・デー販売）
 
MZ-76E500B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 