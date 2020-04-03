1位 LAVIE Note Standard カームホワイト
NS600/RAW（NEC）
2位 LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）
3位 LAVIE Note Standard カームブラック
NS600/RAB（NEC）
4位 FMV LIFEBOOK AH42/D3 ブライトブラック
FMVA42D3B（富士通）
5位 LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）
6位 dynabook T6
P1T6KPEG（Dynabook）
7位 FMV LIFEBOOK MH35/D2
FMVM35D2W（富士通）
7位 FMV LIFEBOOK AH42/D3 プレミアムホワイト
FMVA42D3W（富士通）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MVH22J/A（アップル）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MVH42J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。