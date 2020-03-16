　「BCNランキング」2020年03月02日の08日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

7位　JBL REFLECT FLOW ブラック
JBLREFFLOWBLK（ハーマンインターナショナル）

8位　XTREME XPLOSIVES ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-XC50T-B（JVCケンウッド）

9位　SOLID BASS ワイヤレスヘッドホン ブラック
ATH-CKS5TW BK（オーディオテクニカ）

10位　AVIOT TE-D01g Black
（バリュートレード）
 
AirPods Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 