1位 無線(2.4GHz)キーボード＆マウスセット
BSKBW100SBK（バッファロー）
2位 Wireless Keyboard K270
（ロジクール）
3位 Wireless Keyboard K275
（ロジクール）
4位 Wireless Combo MK275
（ロジクール）
5位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
（ロジクール）
6位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
7位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
8位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
（ロジクール）
9位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
10位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。