1位 AQUOS sense3 SH-02M（シャープ）
2位 らくらくスマートフォン me F-01L（富士通コネクテッドテクノロジーズ）
3位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
4位 Galaxy A20 SC-02M（SAMSUNG）
5位 AQUOS sense3 SHV45（シャープ）
6位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
7位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
8位 かんたんスマホ 705KC（京セラ）
9位 AQUOS sense3 plus 901SH（シャープ）
10位 ZenFone Max (M2) 32GB ZB633KL-32S4（ASUS）
10位 BASIO3 KYV43（京セラ）
10位 arrows U 801FJ（富士通コネクテッドテクノロジーズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。