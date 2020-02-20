　「BCNランキング」2020年02月10日から16日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
     （ロジクール）

2位　Stereo Headset H111
     （ロジクール）

3位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
     WH-CH510(B)（ソニー）

4位　Razer Kraken Tournament Edition Green
     RZ04-02051100-R3M1（Razer）

5位　ダイナミックヘッドホン
     ATH-AVC200（オーディオテクニカ）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
     WH-1000XM3(B)（ソニー）

7位　USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
     HS-HP27UBK（エレコム）

7位　ステレオヘッドホン ブラック
     MDR-ZX110(B)（ソニー）

9位　G331 Gaming Headset
     （ロジクール）

10位　USBヘッドセット ネックバンドタイプ
      HS-NB05USV（エレコム）
 
G433


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 