1位 G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
（ロジクール）
2位 Stereo Headset H111
（ロジクール）
3位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）
4位 Razer Kraken Tournament Edition Green
RZ04-02051100-R3M1（Razer）
5位 ダイナミックヘッドホン
ATH-AVC200（オーディオテクニカ）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM3(B)（ソニー）
7位 USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
HS-HP27UBK（エレコム）
7位 ステレオヘッドホン ブラック
MDR-ZX110(B)（ソニー）
9位 G331 Gaming Headset
（ロジクール）
10位 USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。