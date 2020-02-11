1位 Wireless Keyboard K270
（ロジクール）
2位 Wireless Combo MK275
（ロジクール）
3位 無線(2.4GHz)キーボード＆マウスセット
BSKBW100SBK（バッファロー）
4位 Wireless Keyboard K275
（ロジクール）
5位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
（ロジクール）
6位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
7位 無線フルキーボード ブラック
TK-FDM106TBK（エレコム）
8位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
9位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
（ロジクール）
10位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。