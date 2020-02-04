　「BCNランキング」2020年01月20日から26日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Wireless Keyboard K270
     （ロジクール）

2位　無線(2.4GHz)キーボード＆マウスセット
     BSKBW100SBK（バッファロー）

3位　Wireless Keyboard K275
     （ロジクール）

4位　Wireless Combo MK275
     （ロジクール）

5位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
     （ロジクール）

6位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
     （ロジクール）

7位　無線静音フルキーボード
     TK-FDM092STBK（エレコム）

8位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
     （ロジクール）

9位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
     TK-FDP099TBK（エレコム）

10位　Bluetoothミニキーボード ブラック
      TK-FBP102BK（エレコム）
 
K275


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 