　「BCNランキング」2020年01月13日から19日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）

2位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM3(B)（ソニー）

3位　ダイナミックヘッドホン
ATH-AVC200（オーディオテクニカ）

4位　オープンバックダイナミックヘッドホン
ATH-P100L（オーディオテクニカ）

5位　G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
（ロジクール）

6位　Razer Kraken Tournament Edition Green
RZ04-02051100-R3M1（Razer）

7位　ステレオヘッドホン ブラック
MDR-ZX110(B)（ソニー）

8位　G331 Gaming Headset
（ロジクール）

9位　Stereo Headset H111
（ロジクール）

10位　ステレオヘッドホン ブラック
RP-HT260-K（パナソニック）
 
WH-CH510


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 