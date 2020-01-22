　「BCNランキング」2020年01月06日から12日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Razer Kraken Tournament Edition Green
     RZ04-02051100-R3M1（Razer）

2位　ステレオヘッドホン ブラック
     MDR-ZX110(B)（ソニー）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
     WH-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ダイナミックヘッドホン
     ATH-AVC200（オーディオテクニカ）

5位　USBヘッドセット ネックバンドタイプ
     HS-NB05USV（エレコム）

6位　G331 Gaming Headset
     （ロジクール）

7位　ヘッドホン
     CP-16（カシオ）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
     WH-CH510(B)（ソニー）

9位　オープンバックダイナミックヘッドホン
     ATH-P100L（オーディオテクニカ）

10位　Razer Kraken Green
      RZ04-02830200-R3M1（Razer）
 
RZ04-02051100-R3M1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 