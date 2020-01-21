　「BCNランキング」2020年01月06日から12日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Keyboard K270
     （ロジクール）

2位　Wireless Keyboard K275
     （ロジクール）

3位　Wireless Combo MK275
     （ロジクール）

4位　無線(2.4GHz)キーボード＆マウスセット
     BSKBW100SBK（バッファロー）

5位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
     TK-FDM063BK（エレコム）

6位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
     MK245nBK（ロジクール）

7位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
     （ロジクール）

8位　無線静音フルキーボード
     TK-FDM092STBK（エレコム）

9位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
     （ロジクール）

10位　無線フルキーボード ブラック
      TK-FDM106TBK（エレコム）
 
Wireless Keyboard K270


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 