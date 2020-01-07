　「BCNランキング」2020年12月23日～29日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

2位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

5位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

7位　SoundPEATS TrueFree+
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）

8位　Razer Hammerhead True Wireless
RZ12-02970100-R3A1（Razer）

9位　ワイヤレスヘッドホン ブラック
ATH-CK3TW BK（オーディオテクニカ）

10位　SOLID BASS ワイヤレスヘッドホン ブラック
ATH-CKS5TW BK（オーディオテクニカ）
 
AirPods Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 