1位 ↑（前週3位）EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
2位 →（前週2位）Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
3位 ↓（前週1位）α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
4位 ↑（前週5位）OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）
5位 ↓（前週4位）EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
6位 →（前週6位）OLYMPUS OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
6位 ↑（前週8位）OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ブラウン
（オリンパス）
8位 ↑（前週10位）OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ブラック
（オリンパス）
9位 ↓（前週7位）α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
10位 ↓（前週9位）OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
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